Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volatilidade de Chaikin - CHV - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2004
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
De acordo com o método de interpretação da volatilidade oferecido por Chaikin, o crescimento do valor do indicador de volatilidade em um curto espaço de tempo é sinal de que o preço aproxima-se de uma base (por exemplo, o pânico na venda de valores mobiliários), e queda da volatilidade durante um longo período de tempo denota o fim de um pico (por exemplo, em condições de um mercado de alta maduro). O Chaikin não recomenda contar apenas com um indicador. Ele ofereceu utilizar um sistema de cruzamento de média móveis ou um sistema de bandas de negociação para confirmar os sinais deste (ou qualquer outro) indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7058
Nevalyashka 10-line EA
The Expert Advisor simply opens orders in the opposite direction after the current order is closed.Índice Acumulativo de Swing - ASI
Accumulative Swing Index é utilizado para a análise de mercados futuros.
Índice de massa
O Mass Index (Índice de Massa) é voltado para a detecção de viradas na tendência com base nas mudanças da largura da banda entre o valor máximo e mínimo do preço. Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se estreita, o índice diminui.Taxa de Variação do Volume - VROC
O indicador é equivalente a um dos indicadores clássicos mais antigos, o ROC. Os preços são substituídos por volumes neste indicador.