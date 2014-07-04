CodeBaseSeções
AMA_STL_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador AMA_STL com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo AMA_STL.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador AMA_STL_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7043

