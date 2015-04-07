Autor real:

klot

O indicador exemplifica a suavização da série histórica de preços do indicador MFI por meio de filtração de harmônicos de uma ordem maior.

Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores. A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint MFIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

onde:

N especifica o comprimento da série (potência de dois);

SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. A série MFI se repete plenamente se SS = 2^N.



https://www.mql5.com/en/code/7000 uma biblioteca é necessária para a operação de indicador.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_MFI