i-SpectrAnalysis_RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1137
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

klot

O indicador exemplifica suavização de preço série histórica do indicador RSI por meio de filtração de harmónicas de ordem superior.

Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores. A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;     // Series length
input uint SS = 20;   // Smoothing coefficient
input int Shift=0;    // Horizontal shift of the indicator in bars

onde:

  • N especifica o comprimento da série (potência de dois);
  • SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries RSI se repetem plenamente se SS = 2^N.

A biblioteca dt_FFT é necessária para a operação de indicador.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7002

