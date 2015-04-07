Participe de nossa página de fãs
i-SpectrAnalysis_RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1137
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
klot
O indicador exemplifica suavização de preço série histórica do indicador RSI por meio de filtração de harmónicas de ordem superior.
Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores. A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.
Parâmetros de entrada do indicador:
input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // Series length input uint SS = 20; // Smoothing coefficient input int Shift=0; // Horizontal shift of the indicator in bars
onde:
- N especifica o comprimento da série (potência de dois);
- SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries RSI se repetem plenamente se SS = 2^N.
A biblioteca dt_FFT é necessária para a operação de indicador.
Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7002
