i-HighLow_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1614
-
O indicador i-HighLow com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado i-HighLow.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador i-HighLow_Channel_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2408
