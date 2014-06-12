CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CronexAC_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1104
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador CronexAC_Signal mostra informações relativas a atual tendência utilizando os valores do indicador CronexAC com um período de tempo fixo.

A fonte de sinal é fornecida pela combinação da linha principal e de sinal do indicador. O indicador mostra a cor da nuvem do indicador fonte CronexAC. Estrelas de cores na linha ocorrem quando a barra do prazo correspondente se altera.

O indicador requer o arquivo CronexAC.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador CronexAC_Signal

Figura 1. O indicador CronexAC_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2412

CronexAO_Signal CronexAO_Signal

O indicador CronexAO_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador CronexAO com um período de tempo fixo.

i-AMA-Optimum_HTF i-AMA-Optimum_HTF

O indicador i-AMA-Optimum com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

VROC_HTF VROC_HTF

O indicador VROC com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

CHO_HTF CHO_HTF

O indicador de CHO com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.