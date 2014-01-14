Participe de nossa página de fãs
ZerolagStochs - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1606
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
Perky_z
Este equivalente do Oscilador Estocástico é baseado em quatro Osciladores Estocástico.
Todas as opções dos indicadores são configurados como parâmetros externos do indicador. Mas note-se que algumas variáveis não são independentes e devem ser selecionados com mais cuidado!
Tais variáveis como FactorN representam um peso específico do Estocástico N-th no valor final total do indicador. O restante dos parâmetros de entrada do indicador são completamente equivalentes aos parâmetros do indicador técnicos iStochastic(). Indicador é apresentado em duas variantes.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.10.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/420
