Exp_ColorZerolagStochs
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_ColorZerolagStochs EA 的入场信号由 ColorZerolagStochs 振荡器中生成。
在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 ColorZerolagStochs.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 USDJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2353
CronexMFI
此 MACD 指标, 其价格序列均被 MFI 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。CronexDeMarker
改编的 MACD 指标，根据 DeMarker 技术指标数据计算。
CronexRSI
此 MACD 指标, 其价格序列均被 iRSI 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。DynamicRS_C_HTF
此 DynamicRS_C 指标在输入参数中有时间帧选项。