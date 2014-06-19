代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_DynamicRS_C - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1241
等级:
(18)
已发布:
已更新:
exp_dynamicrs_c.mq5 (12.24 KB) 预览
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
dynamicrs_c.mq5 (11.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 DynamicRS_C 指标的交易系统。

当指标的运动方向改变，可以做出交易决定。

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 Exp_DynamicRS_C.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例 1. 图表上的合约历史实例。

图例 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2334

Ticker_FATL Ticker_FATL

此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

此指标基于 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

DigitMacd DigitMacd

一款基于 FATL 和 SATL 数字滤波器形成的彩色云图。

FatlMacd FatlMacd

一款振荡器，绘制收盘价格和它的 FATL 数字滤波器之间的差值均线。