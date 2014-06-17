代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1582
等级:
(28)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 ZigZagOnParabolic_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 和 ZigZagOnParabolic.mq5 指标放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 指标 ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

图例 1. 指标 ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2250

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

此 GannZIGZAG 指标在输入参数中有时间帧选项。

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

此 ZigZagOnParabolic 指标在输入参数中有时间帧选项。

ZigZagPointer ZigZagPointer

另一种解释的 ZigZag 指标。

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

此 RSI 振荡器带有两条信号线。