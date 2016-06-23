Der ZigZagOnParabolic Indikator mit der Option, den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ZigZagOnParabolic.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.



Abbildung 1. Der ZigZagOnParabolic_HTF Indikator