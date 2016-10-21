無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZagOnParabolic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つZigZagOnParabolic指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigZagOnParabolic.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ZigZagOnParabolic_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2248
