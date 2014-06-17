基于 GannZIGZAG 最后顶点构建的一组支撑与压力级别。

此 GannZIGZAG 指标在输入参数中有时间帧选项。

基于 ZigZagOnParabolic_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。