ZigZagOnParabolic_HTF - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 ZigZagOnParabolic 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 ZigZagOnParabolic.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 ZigZagOnParabolic_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2248
NRTR_ATR_STOP
一款振荡/趋势指标。GannZIGZAG_Levels
基于 GannZIGZAG 最后顶点构建的一组支撑与压力级别。
GannZIGZAG_HTF
此 GannZIGZAG 指标在输入参数中有时间帧选项。ZigZagOnParabolic_HTF_Levels
基于 ZigZagOnParabolic_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。