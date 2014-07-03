Participe de nossa página de fãs
BlauErgodic_Signal - indicador para MetaTrader 5
1320
O indicador BlauErgodic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador BlauErgodic com um timeframe fixado.
O histograma do indicador ou a nuvem podem ser uma fonte de sinal, de acordo com o valor do parâmetro de entrada:
input Mode Method=MODE_CLOUD; // Método de análise
Ao receber os sinais a partir do histograma, é mostrada um histograma colorido. Se o sinal é formado por uma nuvem colorida, além da cor, também o comportamento da nuvem é analisado. Se a nuvem está comprimida e a tendência está enfraquecendo, a cor do indicador fica pálida. Quando a nuvem se expande e tendência fortalece, a cor fica brilhante. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.
O indicador requer o arquivo BlauErgodic.mq5 do indicator. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador BlauErgodic_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2201
Indicador de sinal tipo semáforo. As quatro últimas barras são analisadas em seu algoritmo.i-GentorLSMAEMA_v02
Um indicador de tendência com duas linhas, as cores são determinadas pela posição em relação as médias móveis SMA e LSMA.