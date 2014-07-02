Participe de nossa página de fãs
Ordens de Topo em Torno do Preço Corrente - script para MetaTrader 5
- 2251
-
Um script para colocar ordens Buy/Sell Stop no topo do preço.
A idéia seria que elas expirem após um determinado período de tempo e fiquem em cima da ação de preço atual a um determinado número de pontos.
Se houver uma posição aberta existente, o stop loss da posição seria definido como 1 ponto a menos do que a ordem inversa. Se o script falhar para definir o stop loss da posição, então feche a posição e crie novas ordens de topo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1856
