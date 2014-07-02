Ordens de Topo em Torno do Preço Corrente

Um script para colocar ordens Buy/Sell Stop no topo do preço.

A idéia seria que elas expirem após um determinado período de tempo e fiquem em cima da ação de preço atual a um determinado número de pontos.

Se houver uma posição aberta existente, o stop loss da posição seria definido como 1 ponto a menos do que a ordem inversa. Se o script falhar para definir o stop loss da posição, então feche a posição e crie novas ordens de topo.