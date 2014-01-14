JFatlSpeed é um Momentum suavizado baseado no indicador de tendência rápida JFatl. Ele permite a detecção de novas tendências em estágios muito cedo.

Os indicadores ColorJFatlSpeed e JFatlSpeed utilizam a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



