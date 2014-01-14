CodeBaseSeções
JFatlSpeed - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
JFatlSpeed é um Momentum suavizado baseado no indicador de tendência rápida JFatl. Ele permite a detecção de novas tendências em estágios muito cedo.

Os indicadores ColorJFatlSpeed e JFatlSpeed utilizam a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador JFatlSpeed

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/503

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.

Trend_CF Trend_CF

Indicador simples e demonstrativo da força e direção atual da tendência.

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Cálculo do indicador Heiken Ashi padrão utilizando as séries de preço suavizadas.

Camarilla_Full Camarilla_Full

Sistema de níveis da Equação Camarilla para todas as barras.