JFatlSpeed é um Momentum suavizado baseado no indicador de tendência rápida JFatl. Ele permite a detecção de novas tendências em estágios muito cedo.
Os indicadores ColorJFatlSpeed e JFatlSpeed utilizam a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/503
JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.Trend_CF
Indicador simples e demonstrativo da força e direção atual da tendência.
Cálculo do indicador Heiken Ashi padrão utilizando as séries de preço suavizadas.Camarilla_Full
Sistema de níveis da Equação Camarilla para todas as barras.