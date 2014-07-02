CodeBaseSeções
WATR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador WATR com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

Colocar o indicador WATR.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador WATR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2079

