Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WATR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1141
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador WATR com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Colocar o indicador WATR.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador WATR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2079
AdaptiveRenko_HTF
Indicador AdaptiveRenko com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Dynamic_trend_cleaned_up
Um indicador de sinal tipo semáforo formando sinais na ruptura do canal de preço dinâmico.
MomCross
Um indicador baseado no cruzamento de dois indicadores momentums com períodos diferentes, visualizado na forma de uma nuvem colorida.CandleStop_HTF
Indicador CandleStop com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.