BykovTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2223
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор BykovTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BykovTrend.mq5.
Рис.1. Индикатор BykovTrend_HTF
