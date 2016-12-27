CodeBaseSeções
Indicadores

Mercado Aberto - indicador para MetaTrader 5

Marcelo Hoepfner
Publicado:
Indicador simples que mostra quando o mercado está aberto.

Indicador Mercado Aberto MQL5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1893

