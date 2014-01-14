TrendValue

Autor real:

Ivan Kornilov

Indicador de tendência feito como um NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).



O indicador é muito flexível, ele pode ser configurado para diferentes tarefas, por exemplo, para receber os sinais de saída do mercado, ou ele pode ser combinado com outros sinais de indicadores. Ele pode ser útil na prevenção de abrir uma posição contrária a tendência. Ele fornece o sinal antes do cruzamento de МА ou do MACD.



Os valores do indicador técnico ATR são utilizados neste indicador, ou seja, ele se torna mais sensível durante uma lateralização, o que é muito conveniente quando o mercado sai de um movimento lateral bruscamente ou de um rompimento. O indicador é definido para 5 minutos por padrão.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.02.2010.