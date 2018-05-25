Participe de nossa página de fãs
Chandelier exit - indicador para MetaTrader 5
O indicador Chandelier Exit, desenvolvido por Charles Le Beau e implementado no livro de Alexánder Élder, define o stop-loss com base no ATR. Ele é destinado a manter os traders numa tendência e evitar uma saída antecipada da transação enquanto a tendência ainda está acontecendo. Como regra geral, durante a tendência decrescente, a linha do indicador é maior do que o preço, enquanto na tendência crescente, menor.
Cálculo
A fórmula original do indicador consiste em três partes, isto é, período máximo/mínimo, ATR e multiplicador. Ao usar as configurações padrão no gráfico diário, o Chandelier Exit procura o máximo máximo e o mínimo mínimo dos últimos 22 dias. Note que o mês é geralmente de 22 dias de negociação. Este parâmetro (22) também é usado no cálculo do ATR.
Esta versão é estendida com um stop adicional (rápido), para adicionar a possibilidade de saídas e entradas de curto prazo à definição principal e à avaliação da tendência. Isso permite que você use períodos diferentes para calcular o ATR. Além disso, é adicionado o cálculo do máximo máximo e mínimo mínimo para um determinado período.
Interpretação
O indicador Chandelier Exit é um sistema baseado na volatilidade que determina o aumento repentino do preço. Charles Le Beau determinava a volatilidade usando o ATR desenvolvido por Wilder, o criador do RSI e ADI. O ATR usa o preço de fechamento anterior e o mínimo atual a fim de determinar o intervalo verdadeiro durante um certo período. Após alguma suavização, os valores do intervalo diário verdadeiro se tornam ATR durante o período especificado.
