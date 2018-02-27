这是在文章"如何减少交易者的风险"中所述EA交易的 MQL5 版本。

这个EA在每个分时工作，可以进行优化:

只在新柱出现的时候读取一些数据 (指标和时间序列)

样本测试器使用适当设置运行 (终端在每次测试之前重新启动，缓存没有被清空):

1 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.173. 测试用时 0:08:34.093 (包含分时预处理 0:00:29.109) 2 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.047. 测试用时 0:08:20.531 (包含分时预处理 0:00:28.453) 3 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.031. 测试用时 0:07:56.172 (包含分时预处理 0:00:30.969)

下面是代码优化之前的图片:

现在，是三个小优化之后的结果:

1 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.047. 测试用时 0:06:25.609 (包含分时预处理 0:00:30.750) 2 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.047. 测试用时 0:06:20.875 (包含分时预处理 0:00:28.743) 3 EURUSD,M1: 90097615 分时, 共生成1090402 个柱. 环境同步用时 0:00:00.043. 测试用时 0:06:15.305 (包含分时预处理 0:00:27.475)

我们可以看到，现在一些变量用 'static' 类型声明，并且只在新柱时重写，我们可以节约2分钟。

附件中的文件是 1.013 版本的，包含了优化过的代码。