Versión MQL5 del asesor del artículo "Cómo reducir los riesgos del tráder"

El asesor funciona en cada tick. Tenemos una idea para optimizarlo:

Obtener algunos datos (de los indicadores y series temporales) solo si ha aparecido una nueva barra

Ejemplo de varios inicios del simulador (antes de cada simulación, se ha reiniciado el terminal, no se ha limpiado la caché) con estos ajustes:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109) 2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453) 3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)

En cualquier caso, aquí está el gráfico antes de la optimización del código:

Ahora, tres inicios después de realizar una pequeña optimización del código:

1 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750) 2 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743) 3 EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)

Como podemos ver, la declaración de algunas variables con el tipo static y su reescritura solo en una nueva barra nos han proporcionado un ahorro de 2 minutos.

En el archivo adjunto de la versión 1.013 ya se ha optimizado el código.