Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Reduce_risks - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 973
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Versión MQL5 del asesor del artículo "Cómo reducir los riesgos del tráder"
El asesor funciona en cada tick. Tenemos una idea para optimizarlo:
- Obtener algunos datos (de los indicadores y series temporales) solo si ha aparecido una nueva barra
Ejemplo de varios inicios del simulador (antes de cada simulación, se ha reiniciado el terminal, no se ha limpiado la caché) con estos ajustes:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)
En cualquier caso, aquí está el gráfico antes de la optimización del código:
Ahora, tres inicios después de realizar una pequeña optimización del código:
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)
Como podemos ver, la declaración de algunas variables con el tipo static y su reescritura solo en una nueva barra nos han proporcionado un ahorro de 2 minutos.
En el archivo adjunto de la versión 1.013 ya se ha optimizado el código.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19726
Sistema comercial basado en iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) y iStochastic (Stochastic Oscillator)Nova
El experto comprueba en qué dirección se ha movido el precio en los últimos 10 segundos y abre una posición de acuerdo con el movimiento. Coloca Stop Loss y Take Profit.
Cálculo estándar de VWAP (precio medio ponderado del volúmen), pero con la posición inicial ajustable.Robot comercial abstracto - patrón de POO
Es un ejemplo de la plantilla para diseñar los sistemas automáticos de trading (SAT).