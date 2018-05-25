CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
935
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex.mq5 (26.95 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index_Cloud.mq5 (16.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XDidi_Index_Cloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:

  1. Os que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas;
  2. Os que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas.
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada para posições longas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //número mágico de L
input double  L_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de L
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de L
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do expert para posições curtas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //número mágico de S
input double  S_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de S
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de S

Para estes dois sistemas de negociação, usam-se diferentes números mágicos absolutamente independentes. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desligando o segundo sistema usando o alternador respectivo.

input bool    L_PosOpen=true;       //Autorização para entrar numa posição longa L
input bool    L_PosClose=true;      //Autorização para sair de uma posição longa L

Após essa configuração, ativar e configurar apenas o outro sistema.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XDidi_Index_Cloud.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas.

Resultados do teste para 2016, USDJPY, H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19647

ExpertZZLWA ExpertZZLWA

Expert Advisor para verificar a lucratividade potencial do indicador ZigZagLW Addition.

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

Indicador ColorDerivative com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_Digit com recurso para manter posições por um tempo fixo.

AroonOscillator_Histogram AroonOscillator_Histogram

Indicador AroonOscillator na forma de um histograma colorido.