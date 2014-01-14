Autor Real:

Victor G. Lukashuck

O indicador Arrows&Curves mostra os limites superior e inferior da faixa de preço. O símbolo circular mostra um sinal para abrir posição comprada/vendida, o símbolo em "x" mostra um sinal para fechar a posição aberta.

O indicador foi publicado na Base de Códigos em 05.03.2007



