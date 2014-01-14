CodeBaseSeções
ArrowsAndCurves - indicador para MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2970
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

Victor G. Lukashuck

O indicador Arrows&Curves mostra os limites superior e inferior da faixa de preço. O símbolo circular mostra um sinal para abrir posição comprada/vendida, o símbolo em "x" mostra um sinal para fechar a posição aberta.

O indicador foi publicado na Base de Códigos em 05.03.2007

Arrows&Curves

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/414

