ArrowsAndCurves - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 2970
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
Victor G. Lukashuck
O indicador Arrows&Curves mostra os limites superior e inferior da faixa de preço. O símbolo circular mostra um sinal para abrir posição comprada/vendida, o símbolo em "x" mostra um sinal para fechar a posição aberta.
O indicador foi publicado na Base de Códigos em 05.03.2007
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/414
