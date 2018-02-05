Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Dtm - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1049
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor real: Finware.ru Ltd.
Oscilador em estilo DRAW_FILLING usando filtros digitais.
Fig. 1. Indicador Dtm.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19399
