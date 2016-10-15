無料でロボットをダウンロードする方法を見る
r_MaСrossing - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Rosych
シグナルラインを持ちアラートを生成してプッシュ通知を送信する、全種の古典的な移動平均 の計算値の平均として算出された移動平均
プッシュ通知は閉じられたバーからのみ送信されます。
r_MaСrossing指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1949
Flame
この指標は、独立した更新速度で半透明なグラデーションを持つ領域を描画する方法を示しています。BlauCSI_HTF_Signal
BlauCSI_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてBlauCSI 指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。