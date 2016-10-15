コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

r_MaСrossing - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
861
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Rosych

シグナルラインを持ちアラートを生成してプッシュ通知を送信する、全種の古典的な移動平均 の計算値の平均として算出された移動平均

プッシュ通知は閉じられたバーからのみ送信されます。

r_MaСrossing指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1949

KLines KLines

5つの異なる時間軸を持つ支持/抵抗レベルのセット

r_Ma r_Ma

古典的な移動平均の全種類の計算値を平均して取得された移動平均指標

Flame Flame

この指標は、独立した更新速度で半透明なグラデーションを持つ領域を描画する方法を示しています。

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

BlauCSI_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてBlauCSI 指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。