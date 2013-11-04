CodeBaseРазделы
KLines - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3900
(25)
Реальный автор:

Kalenzo

Набор уровней поддержки и сопротивления с пяти разных таймфреймов. В качестве уровней выбираются экстремумы за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.02.2008.

Индикатор KLines

Flame Flame

Индикатор показывает метод рисования градиентных полупрозрачных областей с независимой частотой обновлений.

EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

Индикатор EMA_Prediction_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора EMA_Prediction в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

r_Ma r_Ma

Индикатор скользящей средней, полученный усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average.

NR4ID-ATR NR4ID-ATR

Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.