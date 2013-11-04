Реальный автор:

Kalenzo

Набор уровней поддержки и сопротивления с пяти разных таймфреймов. В качестве уровней выбираются экстремумы за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.02.2008.





Индикатор KLines