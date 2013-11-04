Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KLines - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Kalenzo
Набор уровней поддержки и сопротивления с пяти разных таймфреймов. В качестве уровней выбираются экстремумы за период.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.02.2008.
Индикатор KLines
Индикатор показывает метод рисования градиентных полупрозрачных областей с независимой частотой обновлений.EMA_Prediction_HTF_Signal
Индикатор EMA_Prediction_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора EMA_Prediction в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.
Индикатор скользящей средней, полученный усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average.NR4ID-ATR
Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.