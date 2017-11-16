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Exp_Stopreversal_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1815
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Stopreversal_Tm.mq5 (20.7 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Stopreversal.mq5 (19.73 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Stopreversal_Tm построен на основе сигналов индикатора Stopreversal с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Stopreversal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике.

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H1:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования.

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