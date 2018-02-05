CodeBaseSeções
MACD Crossing the zero level - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador "MACD Crossing the zero level" aplica o estilo de desenho DRAW_FILLING, para exibir as áreas em que o indicador MACD se encontra acima ou abaixo da linha zero.

Nas configurações, pode-se selecionar, para qual linha do indicador MACD, devem ser exibidas as áreas - para a linha principal ou para a linha de sinal:

MACD Crossing the zero level Signal

Fig. 1. Exibição de áreas para a linha de sinal do indicador MACD

MACD Crossing the zero level MACD

Fig. 2. Exibição de áreas para a linha principal do indicador MACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19276

