MACD Crossing the zero level - indicador para MetaTrader 5
- 2826
O indicador "MACD Crossing the zero level" aplica o estilo de desenho DRAW_FILLING, para exibir as áreas em que o indicador MACD se encontra acima ou abaixo da linha zero.
Nas configurações, pode-se selecionar, para qual linha do indicador MACD, devem ser exibidas as áreas - para a linha principal ou para a linha de sinal:
Fig. 1. Exibição de áreas para a linha de sinal do indicador MACD
Fig. 2. Exibição de áreas para a linha principal do indicador MACD
