INERCIA_bars - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2234
(19)
Реальный автор:

NICTRADER

Данный индикатор раскрашивает ценовые бары в зависимости от величины изменения цены.

Если цена на текущем баре выросла больше значения, определяемого входным параметром body (размер изменения цены в пунктах), то бар синий, если цена упала на аналогичное количество пунктов, то бар красный, в остальных ситуациях бар серый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.

Индикатор INERCIA_bars

