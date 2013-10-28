Реальный автор:

NICTRADER

Данный индикатор раскрашивает ценовые бары в зависимости от величины изменения цены.



Если цена на текущем баре выросла больше значения, определяемого входным параметром body (размер изменения цены в пунктах), то бар синий, если цена упала на аналогичное количество пунктов, то бар красный, в остальных ситуациях бар серый.



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.





Индикатор INERCIA_bars