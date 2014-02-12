请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
NICTRADER
本指标根据价格改变的值绘制彩色价格柱.
如果当前柱的价格增长大于输入参数(价格变化点数), 柱形为蓝色, 如果价格下跌超过这些点数, 柱形为红色, 其他情况柱形为灰色.
本指标首先于2008年2月6日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.
INERCIA_bars 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1929
