INERCIA_bars - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

NICTRADER

本指标根据价格改变的值绘制彩色价格柱.

如果当前柱的价格增长大于输入参数(价格变化点数), 柱形为蓝色, 如果价格下跌超过这些点数, 柱形为红色, 其他情况柱形为灰色.

本指标首先于2008年2月6日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.

INERCIA_bars 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1929

