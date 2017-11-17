Participe de nossa página de fãs
Current Next Futures - script para MetaTrader 5
Visualizações: 1707
- 1707
- Avaliação:
-
- Publicado:
O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais (mais próximos).
Nos parâmetros do script é especificado o nome curto dos futuros, como br.
O script exibe o nome completo dos futuros anteriores, atuais e futuros.
Usando essas funções, é fácil criar um Expert Advisor que selecione os futuros atuais e negocie, tanto no testador de estratégias como em uma conta real.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19141
