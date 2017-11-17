Current Next Futures

O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais (mais próximos).

Nos parâmetros do script é especificado o nome curto dos futuros, como br.

O script exibe o nome completo dos futuros anteriores, atuais e futuros.

Usando essas funções, é fácil criar um Expert Advisor que selecione os futuros atuais e negocie, tanto no testador de estratégias como em uma conta real.