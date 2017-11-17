CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Current Next Futures - script para MetaTrader 5

Sergey Chalyshev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1707
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais (mais próximos).

Nos parâmetros do script é especificado o nome curto dos futuros, como br.

O script exibe o nome completo dos futuros anteriores, atuais e futuros.

Usando essas funções, é fácil criar um Expert Advisor que selecione os futuros atuais e negocie, tanto no testador de estratégias como em uma conta real.

Current Next Futures

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19141

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Vortex.

Notify Icon Notify Icon

Библиотека для создания значков на панели задач Windows и отправки им текстовых уведомлений. Использование данной библиотеки поможет сделать ваши MQL программы более информативными.

Indicador diferencial por Sultonov Indicador diferencial por Sultonov

Exibe as magnitudes médias da força de touros e de ursos.

Flat Channel Flat Channel

EA que negocia no canal. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal.