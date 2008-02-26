Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BAT ATR_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5506
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Copyright Team Aphid
Индикатор BAT ATR_v1.
Индикатор BAT ATR_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7909
EMA Prediction
Индикатор EMA Prediction.RSI-TC
Индикатор RSI-TC.
FFS_CrossTiming
Индикатор FFS CrossTiming. Показывает тренд всех cros'ов, связанных с рассматриваемой парой. Далее см. в код индикатора.TREND_alexcud
Мультитаймфреймный индикатор. Показывает напраление тренда нескольких временных графиков в отдельном окне.