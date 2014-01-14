Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Chama - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2138
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador mostra o método de desenho de áreas semitransparentes gradientes com taxa de atualização independente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1951
