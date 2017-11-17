CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1247
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit_System. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma barra colorida com uma cor oposta à anterior (ou não tinha).

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPUSD, H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18748

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Compramos (abrimos a posição BUY) mais barato, vendemos (abrimos a posição SELL) mais caro.

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Omni_Trend.

ParTest ParTest

O indicador Paramon com um preenchimento de cor do canal.