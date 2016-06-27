CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ColorCCI - Indikator für den MetaTrader 5

Evgeniy Ozhiganov
944
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorcci.mq5 (7.82 KB) ansehen
Der klassische CCI mit der farbigen Signallinien.

In dem Moment, da der CCI sich in die Überkauft/Überverkauft-Zonen bewegt, wird der Indikator gemäß der Trendrichtung eingefärbt.

Bei einem steigenden Trend in hell grün, bei einem fallenden in rot.

Color CCI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1866

iBarShift iBarShift

Es gibt eine Menge Nutzer, die nach der Funktion iBarShift wie in der Programmiersprache MQL4 suchen. Aber diese Funktion ist nicht mehr in MQL5 enthalten, vor allem, weil MQL5 alle notwendigen Grundlagen bietet, solche low-level-Funktionen in Bibliotheken ausführen zu lassen.

MultiCurrEA MultiCurrEA

Ein Beispiel wie Sie einen mehrwährungs Expert Advisor erstellen, der mit dem Indikator Bollinger-Bänder handelt.

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

Der Exp_wlxBWWiseMan-2 Expert Advisor wurde unter Verwendung des Signalindikators wlxBWWiseMan-2 entworfen.

TSI_CCI_HTF TSI_CCI_HTF

Der TSI_CCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.