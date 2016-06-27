und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorCCI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 944
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der klassische CCI mit der farbigen Signallinien.
In dem Moment, da der CCI sich in die Überkauft/Überverkauft-Zonen bewegt, wird der Indikator gemäß der Trendrichtung eingefärbt.
Bei einem steigenden Trend in hell grün, bei einem fallenden in rot.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1866
Es gibt eine Menge Nutzer, die nach der Funktion iBarShift wie in der Programmiersprache MQL4 suchen. Aber diese Funktion ist nicht mehr in MQL5 enthalten, vor allem, weil MQL5 alle notwendigen Grundlagen bietet, solche low-level-Funktionen in Bibliotheken ausführen zu lassen.MultiCurrEA
Ein Beispiel wie Sie einen mehrwährungs Expert Advisor erstellen, der mit dem Indikator Bollinger-Bänder handelt.
Der Exp_wlxBWWiseMan-2 Expert Advisor wurde unter Verwendung des Signalindikators wlxBWWiseMan-2 entworfen.TSI_CCI_HTF
Der TSI_CCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.