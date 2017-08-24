CodeBaseSeções
XROC2_VG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador XROC2_VG com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XROC2_VG.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XROC2_VG_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18522

