Média móvel com EMA quádrupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Color_QEMA_Digit