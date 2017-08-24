Participe de nossa página de fãs
Color_QEMA_Digit - indicador para MetaTrader 5
Média móvel com EMA quádrupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador Color_QEMA_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18489
