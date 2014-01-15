CodeBaseSeções
PEMA - indicador para MetaTrader 5

PEMA - Média Móvel Exponencial Pentuplicada.

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)

PEMA = 50, EURUSD D1

PEMA = 50, EURUSD D1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/945

