Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DeltaForce - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2754
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois gráficos de colunas numa janela, ele mostra o nível de sobrevenda ou sobrecompra de um ativo financeiro.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.07.2006.
Fig.1. indicador DeltaForce
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18435
O expert Exp_ColorXMUV_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorXMUV com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.RBVI_Histogram_HTF
Indicador RBVI_Histogram com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador NRTR_ATR_STOP com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Crossing of two iMA
Cruzamento de duas médias móveis, um terceiro indicador como filtro. Lot: manualmente, ou o risco em porcentagem do saldo. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.