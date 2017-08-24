CodeBaseSeções
Indicadores

DeltaForce - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2754
Avaliação:
(17)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Dois gráficos de colunas numa janela, ele mostra o nível de sobrevenda ou sobrecompra de um ativo financeiro.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 19.07.2006.

Fig.1. indicador DeltaForce

Fig.1. indicador DeltaForce

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18435

