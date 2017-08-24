Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR_ATR_STOP_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1246
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador NRTR_ATR_STOP com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador NRTR_ATR_STOP.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador NRTR_ATR_STOP_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18436
Dois gráficos de colunas numa janela, ele mostra o nível de sobrevenda ou sobrecompra de um ativo financeiro.Exp_ColorXMUV_Tm
O expert Exp_ColorXMUV_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorXMUV com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.
Cruzamento de duas médias móveis, um terceiro indicador como filtro. Lot: manualmente, ou o risco em porcentagem do saldo. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.exp_Amstell-SL
Compra, se o preço de abertura da última posição for superior ao preço atual.