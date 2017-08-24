CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PercentageCrossoverChannel_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1015
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador PercentageCrossoverChannel_System com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador PercentageCrossoverChannel_System.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Fig.1. Indicador PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18324

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

O expert Exp_PercentageCrossover baseia-se nas alterações de cor da MA PercentageCrossover com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.

ZigZag 2 feixes ZigZag 2 feixes

Adicionados níveis de suporte e resistência ao ZigZag padrão.

CandleRange_HTF CandleRange_HTF

Indicador CandleRange com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Fractals minimum distance Fractals minimum distance

Negociação segundo o indicador Fractals. Cálculo do lote: porcentagem a partir da margem livre.