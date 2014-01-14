Participe de nossa página de fãs
Preço do Canal de Bollinger - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Porphiryev
- Visualizações:
- 2507
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador desenha (em uma janela separada) o Bollinger Bands ® em relação à média móvel e a projeção das barras de preços.
O desenho se parece com um pulso.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/851
