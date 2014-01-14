Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ativador da Descrição de objetos - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2038
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este script permite a "Descrição de Objetos no Gráfico" para não-programadores Para qualquer abertura de janela do gráfico.
Após a execução da "Descrição de Objetos no Gráfico":
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/867
O script é atribuído a uma tecla de atalho para a mudança rápida de gráficos em círculo.Clock-Indiсator
O indicador mostra a data atual, o tempo, o spread atual e os níveis de stop.
O indicador desenha (em uma janela separada) o Bollinger Bands em relação à média móvel e a projeção das barras de preços.NextBarColor
O indicador ", prevê" a cor da próxima barra com uma probabilidade especificada nas configurações. É útil para a avaliação de estratégias destinadas a tal previsão ao escolher instrumentos de negociação/tempo gráficos para as estratégias. Atenção: O indicador "olha para o futuro", por isso não aplique-o na vida real ou no strategy tester!