Ativador da Descrição de objetos - script para MetaTrader 5

Este script permite a "Descrição de Objetos no Gráfico" para não-programadores Para qualquer abertura de janela do gráfico.

Ativador da Descrição de Objetos do Gráfico


Após a execução da "Descrição de Objetos no Gráfico":

Ativador da Descrição de Objetos do Gráfico


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/867

