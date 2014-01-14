CodeBaseSeções
Indicadores

MA-Env - indicador para MetaTrader 5

O trader otimista pode entrar no mercado quando o preço cruza a linha azul.

Entrada mais confiável será quando o preço cruza a linha amarela.

Quando o preço volta e cruza a linha vermelha, você pode abrir uma posição no curso dos movimentos de preços.

Se o preço está se movendo entre as linhas azul água - ficar fora do mercado.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/819

