Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA-Env - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2962
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O trader otimista pode entrar no mercado quando o preço cruza a linha azul.
Entrada mais confiável será quando o preço cruza a linha amarela.
Quando o preço volta e cruza a linha vermelha, você pode abrir uma posição no curso dos movimentos de preços.
Se o preço está se movendo entre as linhas azul água - ficar fora do mercado.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/819
Análise visual mais fácil de objetos gráficos criados pelo strategy tester.NextBarColor
O indicador ", prevê" a cor da próxima barra com uma probabilidade especificada nas configurações. É útil para a avaliação de estratégias destinadas a tal previsão ao escolher instrumentos de negociação/tempo gráficos para as estratégias. Atenção: O indicador "olha para o futuro", por isso não aplique-o na vida real ou no strategy tester!
Um indicador na forma de setas com base no sistema de negociação de Elder.Módulo de sinais de negociação baseado no indicador SilverTrend_Signal
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. Os pontos coloridos do indiador SilverTrend_Signal indicam um sinal de entrada no mercado.