Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra.

Parâmetros de entrada do indicador:

input string Symbols_Sirname= "XMA_BB_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrAquamarine ; input color Dn_Color= clrPlum ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XMA Bollinger Bands Pivot