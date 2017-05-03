Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XMA_BB_Pivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1850
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbols_Sirname="XMA_BB_Pivot_"; // Nome para as etiquetas do indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // método de média input uint XLength=100; // profundidade da média input int XPhase=15; // parâmetro da primeira média, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input double BandsDeviation1=2.0; // desvio 1 input double BandsDeviation2=4.0; // desvio 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de preço input color Up_Color=clrAquamarine; // Cor da banda superior do indicador input color Dn_Color=clrPlum; // Cor da banda inferior do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o valor do indicador input uint SignalLen=40; // Comprimento das bandas do indicador
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XMA Bollinger Bands Pivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18143
A biblioteca sincroniza o Init/Deinit dos indicadoresColor_Spread
O indicador mostra o spread atual usando uma linha colorida.
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra.Piano
Exibição de valores para as três últimas barras em cada timeframe: se a barra for touro - "1", se urso - "0".