Levels - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Maks aka ug
Индикатор использует метод построения, описанный Владиславом Антоновым (для тех, кто читает его сессионные обзоры на "Виак" или "Альпари"). Вот небольшая выдержка из его метода построения:
Мне не надо вам объяснять, что такое сопротивление и поддержка. Есть много методов определения ценовых уровней, но я использую свои расчеты. Динамические линии сопротивления/поддержки определяются МА линиями, а статические рассчитываются от старшего таймфрейма.
- Чтобы рассчитать внутридневные уровни на один час, необходимо взять от предыдущей часовой свечи High, Low и Close.
- Чтобы рассчитать внутридневные уровни на один день, необходимо взять от предыдущей дневной свечи High, Low и Close.
- Чтобы рассчитать внутридневные уровни на одну неделю, необходимо взять от предыдущей недельной свечи High, Low и Close.
В обзоре я рассчитываю ценовые уровни сопротивления и поддержки от дневной свечи прошедшего дня. Таким образом, ценовые уровни будут действительны в течение всего дня, а на следующий день их необходимо пересчитать. Пример ниже. К примеру взяли дневную свечу 02.11.06: High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780. Получаем уровни для текущего дня и используем на всех графиках ниже дневного тайм фрейма. На следующий день рассчитываются новые уровни.
Существуют 3 метода расчета в зависимости от размера предыдущей свечи:
- Reduced (Уменьшенный) – уровни поддержки и сопротивления для слабого рынка. Если рынок закрылся большой свечой более 200 пунктов, лучше использовать этот расчет, т.к. ожидается, что будет коррекция и рынок будет вялым;
- Normal (Нормальный) – уровни поддержки и сопротивления при средней волатильности рынка. Дневные свечи от 100 до 200 пунктов. Normal хорошо работает, когда формируется устойчивый рост или снижение, и свечи примерно все одинаковые;
- Extended (Расширенный) – уровни поддержки и сопротивления для сильного рынка. Когда рынок забивается в треугольник и становится вялым, мы рассчитываем, что будет сильное движение, и используем уровни с расширенным ценовым диапазоном.
Какой применять метод расчета, это уже каждый должен заниматься своими исследованиями и собирать статистку достижения уровней. Я сам не придерживаюсь тех пунктов, которые написаны выше (это примерно для фунта), пока выбираю по интуиции и ожидаемой ценовой модели.
Для тех, кто хочет почитать детальнее: http://www.viac.ru/ds/21950.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на MQL4.community 24.02.2008.
Рис.1 Индикатор Levels.
