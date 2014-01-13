原作者：

Maks aka ug

该指标使用Vladislav Antonov所述的方法构建（那些读过他在Viac或Alpari上对话采访的人应该知道）下面是他所述的方法的简要摘录：

在此不再赘述支撑和阻力的意义。虽然有很多方法来确定价格水平，但是我有自己的计算方式。通过使用MA线来确定动态支撑和阻力水平，使用更高时间框架来计算统计线。

要计算1小时的日内水平，使用前一个小时蜡烛线的最高、最低和收盘价。

要计算一天的日内水平，使用前一天蜡烛线的最高、最低和收盘价。 要计算一周的日内水平，使用前一周蜡烛线的最高、最低和收盘价

在此，我使用前一天的蜡烛线来计算支撑和阻力水平。因此，价格水平当天有效，到下一天应该被重新计算。例子：例如，拿02.11.06的日线来说：High = 1.2786 Low = 1.2736 Close = 1.2780。我们获得了当天的水平，然后将它应用到所有小级别的时间框架上。下一天，新的水平将被重新计算。

有三种计算方式，这取决于前一个蜡烛线的大小。

Reduced - 疲弱市场的支撑和阻力水平。如果市场以一个超过200点的大蜡烛线收盘，那么使用此计算方式，因为市场可能会进行修正并转弱。

Normal - 中度波动性市场的支撑和阻力水平。日蜡烛线在100到200点之间。此模式在市场稳定的上升或下降期间，蜡烛线尺寸想接近时运行最佳。

Extended - 强市场下的支撑和阻力水平。当市场进入波动并转弱时，那么强烈运动的到来是可以预期的，则使用扩展价格范围的水平。

要决定使用何种模式来计算，你必须自己进行研究并收集水平的统计数据。对于我来说，我并不仅仅使用上述方法（这已经是众所周知的了）。到目前为止，我选择通过直觉和预期价格模式来作为指引。

若你性了解更多： http://www.viac.ru/ds/21950。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月24日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. Levels指标