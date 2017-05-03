CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StrangeIndicator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1201
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador StrangeIndicator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador StrangeIndicator.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador StrangeIndicator_HTF

Fig.1. Indicador StrangeIndicator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17942

Candle shadow percent Candle shadow percent

Trata-se de um Expert Advisor com esse nome. O lote é calculado em percentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Pesquisa de velas com um tamanho mínimo ou máximo especificado de sombra. Restrição quanto ao tamanho do corpo de vela.

CloseAllPositions CloseAllPositions

O script fecha todas as posições abertas na conta atual.

ClosePositionsBySymbol ClosePositionsBySymbol

O script fecha todas as posições para o símbolo atual.